Schüler bei Verkehrsunfall verletzt: Polizei sucht Audi-Lenker

Einfach weitergefahren ist ein Auto-Lenker nach einem Unfall am Montag in Eferding: Der Mann dürfte gegen 12:45 Uhr einen Schüler, der die Linzer Straße auf einem Schutzweg überqueren wollte, übersehen haben. Der Seitenspiegel seines Wagens traf den Schulrucksack des 14-Jährigen. Der Bursche wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich am Knie.

Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Auto um einen Audi mit KI-Kennzeichen handeln. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Eferding unter der Telefonnummer 059133/4220 melden.