Schüler als Journalisten

Heute schreiben die 27 Buben und Mädchen im Deutschunterricht bei Professor Thomas Söllinger eine Schularbeit. Die Aufgabenstellung: Sie müssen einen Zeitungsbericht verfassen.

Wie Journalisten bei den OÖNachrichten zu ihren Informationen kommen, wie recherchiert und die Berichte dann geschrieben werden, vermittelte OÖN-Redaktionsleiter Friedrich M. Müller bei einem Besuch in dieser Klasse.

Dabei stellten die jungen Leute nicht nur viele Fragen, sondern versuchten sich auch als Journalisten. Auf Basis einer Polizeipressemeldung mussten sie in Kleingruppen einen Bericht verfassen: Allerdings mit exakter Vorgabe, was die Länge der beiden Titelzeilen und das Ausmaß des Textes betrifft. Dazu kam auch noch gehöriger Zeitdruck – wie er in Redaktionen üblich ist. Und die Schüler meisterten die Herausforderung perfekt.