Schrotkorn prallte ab: 62-Jähriger bei Entenjagd am Auge verletzt

Eines der Schrotkörner dürfte dabei an einem Ast abgeprallt sein und traf den 62-Jährigen am Auge. Der Unglücksschütze brachte seinen verletzten Kollegen zum Roten Kreuz in Eferding, von wo aus er in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Linz überstellt wurde.