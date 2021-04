Schotterabbau: Stadl-Paura und Lambach lehnen Erweiterung ab

Die Gemeinde Stadl-Paura hat sich entschieden, der geplanten Erweiterung des Schotterabbaus nicht zuzustimmen. Ein von ihr beauftragtes Anwaltsbüro gab eine negative Stellungnahme ab. Am Freitag lief die Antragsfrist im UVP-Verfahren ab. Einwände kamen auch aus Lambach. Bürgermeisterin Petra Marischka (SPÖ) und ihr Stadlinger Amtskollege Christian Popp (FPÖ) ziehen somit in dieser Frage an einem Strang.