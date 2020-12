Schönheit der Donauregion rund um die Uhr im Blick

Die Schönheit der Donauregion hat man jetzt jederzeit per Mausklick im Blick dank vier neuer Webcams, die rund um die Uhr Panorambilder liefern und Lust auf Wanderungen und Touren in der Region machen.

In St. Agatha am Dach der Pyramide am Etzinger Hügel hat man dank der Kamera ein eindrucksvolles 360-Grad-Panorama vom Hochficht bis zum Dachstein. Die Aufnahmen der Aussicht vom Etzinger Hügel werden auch im täglichen Wetterpanorama von Servus TV ausgestrahlt.

Im Naherholungsgebiet der Feldkirchner Badeseen liefert die neue Webcam einen Rundblick für alle Naturgenießer und vom Hotel Faustschlössl an der Donau wird die Promenade des Donaumarkts Aschach mit der neuen Kamera in Szene gesetzt. Beeindruckende Bilder liefert auch die neue hochwertige "Day & Night"-Webcam am Schlögener Donaublick. Damit kann das einzigartige Naturwunder nun zu allen Jahreszeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit besichtigt werden.

Zusammengearbeitet haben bei diesem Projekt die drei LEADER-Regionen Eferdinger Land, Mostlandl-Hausruck im Bezirk Grieskirchen und Urfahr West, die Gemeinden Feldkirchen und St. Agatha sowie die Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich Tourismus.

Bilder in die Welt senden

"Wir freuen uns, dass wir dank der Unterstützung der LEADER-Regionen und Standortgemeinden diese spektakulären Bilder unserer wunderschönen Region in die Welt senden können", sagt Petra Riffert, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Donau. Die Webcams seien ein gutes Beispiel dafür, dass "wir in Zeiten wie diesen mithilfe der Digitalisierung auf unsere Urlaubsregion aufmerksam machen können und sich die Gäste ein Stück Donauregion zumindest auf den Bildschirm holen können".

Die neuen Livebilder der vier Panoramakameras sowie die der bereits bestehenden Webcams sind auf der Donauregion-Website abrufbar: www.donauregion.at