Schönes Kunsthandwerk statt Krempel

Seit vier Jahrzehnten ist der über die Grenzen hinaus bekannte Steinerkirchner Martinimarkt ein Besuchermagnet. Nach dreijähriger Corona-Pause kann nun am ersten November-Wochenende endlich das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert werden. 120 Kunsthandwerker aus Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn, die nach Qualitätskriterien ausgewählt wurden, präsentieren im Innenhof des Klosters, am Kirchenplatz und in der alten Schule eine bunte Vielfalt. Die OÖNachrichten sind als Medienpartner mit dabei.

"Unser Martinimarkt ist zu einer Marke geworden", sagt Hubert Ecklbauer, Projektleiter der Traditionsveranstaltung, zu dessen Erfolg die rund 350 freiwilligen Helfer maßgeblich beitragen. "Zeitlich ist er perfekt, um die ersten Weihnachtsgeschenke für seine Lieben zu besorgen."

Zum Jubiläum ist heuer das Thema Metall ein Schwerpunkt. In Kooperation mit der HTL Wels können die Besucher eine Münze zum Jubiläum prägen. Ein eineinhalb Tonnen schwerer eiserner Adler mit einer Spannweite von sechs Metern wird seine Flügel am Gelände ausbreiten. Er stammt vom Fischlhamer Jürgen Steinerberger. Im Meditationsraum des Klosters ist eine Sonderschau des Scharnsteiner Drahtkünstler Markus Moser zu sehen, der mittels Drahtobjekten eine Wohnung nachstellt. Und auch die Schmiede der Wimsbacher Hackenschmiede zeigen lebendiges altes Handwerk.

Eine Attraktion für Kinder sind das Gänsegehege und die süßen Alpakas.

Martinimarkt Steinerkirchen: Samstag, 5. November, von 9 bis 18 Uhr, und Sonntag, 6. November, von 9 bis 17 Uhr; Eintritt: 5 Euro, mit OÖN-card: 4 Euro. Die Eintrittskarte kann gegen 1 Kilo Haberfellner Weizenmehl getauscht werden.