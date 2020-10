Schmucke Arbeit: Zwei Awards für Welser Juwelier

Der Award gilt als der "Oscar der heimischen Uhren- und Schmuckbranche". Lucas Schmuckarbeit gewann in der Kategorie Trauringspezialist und erhielt sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis. Die Vergabe der diesjährigen Awards fand in einem Fünfsternehotel in Wien coronabedingt nur mit den Preisträgern und ohne Publikum statt. Von den 170 Einreichungen schafften 43 Nominierte den Finaleinzug.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.