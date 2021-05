Schmetterling als Möbel

Ziel war, jungen Menschen schon vor der Berufswahl den Werkstoff Holz und den Beruf des Tischlers näherzubringen. Teilgenommen hat heuer auch die 7. Klasse der MS Gunskirchen. Werklehrer Michael Schwarzböck gelang es, elf Jugendliche für die Aufgabe zu begeistern. Dem Projekt "Insekten und Käfer zum Sitzen" sollte ein veritables Möbelstück folgen. Als Partnerbetrieb gewann Schwarzböck die Tischlerei Hummelbrunner. Fächerübergreifend wurde die Thematik erarbeitet. Das Ergebnis des Projektes war eine Holzbank mit Rückwand in Form eines Schmetterlings.

Ausgestellt ist die Schmetterlingsbank in der Aula der Mittelschule. Die Auszeichnung in der WKO Linz musste coronabedingt abgesagt werden. In die Klassenkasse floss ein kleiner Geldbetrag.