Schmankerlwahl: Sieg für "Hannibal"

Mit seinem "ausgelösten Backhendl in Butterschmalz mit Erdäpfel-Vogerlsalat" holte das Restaurant "Hannibal" in der Welser Maxlhaid den Sieg bei der "Schmankerlwahl". Bei dieser prämieren die OÖN und die Fachgruppe Gastronomie der WKOÖ herausragende oberösterreichische Küche.

Das Gericht stehe seit einem halben Jahr auf der Karte und komme bei den Gästen sehr gut an, sagt Restaurantinhaber Paul Schludermann: "Es kommt bei Jung und Alt gut an, gerade im Sommer ist das Backhendl sehr beliebt."

Gemeinsam mit seinem Koch Ajdin Haskic achte er sehr auf regionale Küche, erklärt der Gastronom: "Wir wollen möglichst lokale Zutaten verwenden und damit auch die Umwelt schonen. Das gelingt uns mit diesem Rezept bestens, deshalb freut uns diese Auszeichnung besonders."

Bild: Antonio Bayer

Gewinnerrezept

Zutaten für 4 Portionen:

8 ausgelöste Hühnerkeulen

800 g Erdäpfel

500 g Vogerlsalat

2 Zwiebeln

Senf, Weißweinessig, Rapsöl, Salz, Pfeffer, Zucker, Eier, Mehl, Brösel

Zubereitung: Erdäpfel weich kochen, schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebel in Würfel schneiden. Senf, Weißweinessig, Rapsöl, Salz, Pfeffer und Prise Zucker zu Marinade verrühren. ¾ davon über warme Erdäpfel gießen, ruhen lassen. Hühnerkeulen salzen, pfeffern und panieren. Butterschmalz in Pfanne auf 180 Grad erhitzen. Keulen goldbraun backen. Vogerlsalat leicht marinieren, restliches Dressing zu Erdäpfeln geben. Auf Tellern anrichten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper