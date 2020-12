Im Bezirksvergleich ist Wels damit gemessen an der Bevölkerung Schlusslicht. Gestern wurde am Magistrat Ursachenforschung betrieben. Bürgermeister Andreas Rabl (FP) sieht mögliche Gründe in der Zusammensetzung der Bevölkerung. "Wir haben einen hohen Anteil von Arbeiterinnen und Arbeitern, die möglicherweise befürchtet haben, dass sie Probleme in der Arbeit bekommen könnten", sagt Rabl. Außerdem hätte man Menschen mit Migrationshintergrund nicht so gut erreicht.