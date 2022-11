Ein bewegter Auftakt für die Communale geht zu Ende: Fünf Monate lang bot das Kulturformat des Landes Oberösterreich, das heuer erstmals stattfand, ein reiches Angebot von Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzerten und Workshops. Am 15. November schließen die letzten Ausstellungen ihre Pforten – Grund genug, um sich zum Beispiel am kommenden Wochenende noch einmal in die Bezirkshauptstadt aufzumachen. Auch zwei Veranstaltungen stehen noch auf dem Programm.