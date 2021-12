Schluss mit "Dolce Vita": Welser Szenelokal sperrt nächstes Jahr zu

Schon bald heißt es Abschied nehmen vom "Dolce Vita" in der Pfarrgasse. Das Weinlokal hat sich im Laufe der Jahre als Welser Szenelokal etabliert. Seine Gäste schätzen nicht nur die große Weinauswahl, sondern auch das vielfältige Angebot an italienischen Spezialitäten. Am 28. Februar wird zugesperrt.