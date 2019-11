Schlechte Noten für Bus und Bahn

55 Prozent der Bürger, 85 Prozent der Unternehmer erteilen die Schulnote 4 bis 5. 72 Prozent der Haushalte nützen selten bis nie Bus/Bahn. Maximal acht Prozent der Mitarbeiter in Betrieben fahren mit Öffis, der Großteil mit Autos.

Die Wünsche der Befragten an die Politik: Gute Erreichbarkeit der Haltestellen, die Radparkplätze haben sollen; eine bessere und dichtere Taktung; Betriebszeiten bis in den Abend hinein und auch an Wochenenden.