Schlange in Badezimmer löste Feuerwehreinsatz in Marchtrenk aus

"Hilfe, da ist eine Schlange in unserem Bad": Der Alarm aus der Kindergartenstraße ging um 20.07 Uhr ein. Die freiwilligen Helfer in der Not waren schnell zur Stelle und konnten den kleinen Eindringling, der sich ins Badezimmer verirrt hatte, schnell einfangen.

In einer Transportbox wurde das Tier nach draußen gebracht und schließlich im Wald freigelassen. Es dürfte sich um eine junge Ringelnatter gehandelt haben.

Kuriose Einsätze

Kurios war der Schlangen-Einsatz, zu dem die Feuerwehr Freindorf (Bezirk Linz-Land) im Juli gerufen worden war: Eine Äskulapnatter hatte es sich im warmen Motorraum eines Autos gemütlich gemacht und dürfte 120 Kilometer als "blinder Passagier" mitgefahren sein. Wir haben berichtet.

Wenige Tage später musste erneut eine Schlange aus einem Motorraum befreit werden, diesmal im Selzthal (Bezirk Liezen). Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr entließen das etwa ein Meter lange Tier wieder in die freie Wildbahn.

Im Motorraum entdeckt

Im Mai hatte - wie berichtet - eine Schlange in einem Wohnhaus in Asten (Bezirk Linz-Land) einen Kurzschluss verursacht, weil sie in den Stromverteilerkasten gekrochen war. Die Besitzer alarmierten die Feuerwehr, die mit einer Spezialzange das Reptil entfernte.