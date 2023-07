Schlag gegen Raser- und Tunig-Szene in Grieskirchen

In Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung OÖ fühlte das Bezirkspolizeikommando der Raser- und Tuningszene im Bezirk Grieskirchen auf den Zahn. Und wurde rasch fündig. Es hagelte Anzeigen.

34 Fahrzeuge wurden bei der Schwerpunktaktion kontrolliert, 22 Autos einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An 9 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt - bei diesen wurden die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen.

Insgesamt wurden 52 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet sowie 31 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Von der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen wurden Strafbescheide an Ort und Stelle in der Höhe von insgesamt 8680 Euro ausgestellt.

Zudem wurde bei der Schwerpunktkontrolle bei 4700 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 230 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Die Spitzenwerte lagen bei 111 km/h im Bereich einer 70er-Beschränkung und 125 km/h im Bereich einer 80 km/h Beschränkung.

„Unsere effektiven Schwerpunktaktionen richten sich gegen gefährliche und irreguläre Verbauungen an Fahrzeugen und nicht gegen das legale Tuning. Wenn aufgrund illegaler Tuningmaßnahmen die Kennzeichenabnahme erfolgt, ist das eine Strafe die weh tut und zum Nachdenken zwingt. Raser gefährden die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer und müssen daher schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen werden“, so Landesrat für Infrastruktur Mag. Günther Steinkellner dazu in einer Aussendung am Sonntagmorgen.

