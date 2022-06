Schlafendes Paar wurde auf A8-Parkplatz ausgeraubt

Ein Paar hatte sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und dort geschlafen, als Unbekannte die Scheibe einschlugen und eine Lederhandtasche samt Inhalt stahlen.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 49-jährige Frau und ihrem 63-jährigen Lebensgefährten. Die beiden Moldawier legten bei der Fahrt Richtung Passau auf dem Parkplatz 18 (Oberham Nord) eine Schlafpause ein. Dazu versperrten sie das Auto von innen.

Es war kurz vor ein Uhr Früh, als ein Unbekannter den rechten Vorderreifen des abgestellten Wagens zerstach und anschließend die vordere Seitenscheibe einschlug. Er griff ins Innere des Pkw und stahl eine Lederhandtasche, die die 49-Jährige am Vordersitz abgelegt hatte. In der Tasche befanden sich laut Polizei Bargeld in drei Währungen, zwei Reisepässe, ein Personalausweis, eine Bankomatkarte und ein Handy.

Das Paar gab an, dass die Diebe nur wenige Sekunden agierten. Mit der Beute flohen sie mit einem Fahrzeug. Die Opfer konnten nur eine vage Beschreibung abgeben. Beide Täter sollen eine Kapuze über den Kopf gezogen haben, das beschädigte Auto wurde in eine Werkstatt gebracht. Die Polizei schätzt, dass sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro beläuft.

Lokalisierung: Parkplatz 18 der A8, Oberham Nord, Gemeindegebiet Krenglbach, in Fahrtrichtung Passau