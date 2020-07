Schlägerei in Wels - 48-Jähriger trug schwere Kopfverletzungen davon

Bereits in der Nacht auf den 28. Juni waren zwei Gruppen in einen handfesten Streit geraten. Dabei bekam das Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, ging zu Boden und schlug hart mit dem Hinterkopf am Asphalt auf. Inzwischen konnte ein Hauptverdächtiger ausfindig gemacht werden, so die Polizei.

Gemeinsam mit drei Freunden wollte der 48-Jährige gegen 1.30 Uhr vom Minoritenplatz in Wels nach Hause fahren. Der 52-jährige Lenker übersah beim Ausparken offenbar eine Personengruppe hinter dem Pkw, die er beinahe mit dem Auto erwischt hätte. Es kam zum Streit, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Anhand eines Handyfotos konnte die andere Gruppe ausgeforscht werden. Am 30. Juni stellte sich dann schließlich ein 21-Jähriger als Hauptverdächtiger. Er gab zwar die Auseinandersetzung mit dem Opfer zu, will ihn aber bloß gestoßen und nicht geschlagen haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.