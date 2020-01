Schlägerei am Welser Stadtplatz: Die Polizei sucht dieses Duo

Der Vorfall ist bereits mehr als zwei Monate her, doch die Täter sind immer noch nicht gefasst. Es war am 1. November 2019 gegen 1:45 Uhr, als zwei unbekannte Männer zwei 31-jährige Welser am Stadtplatz attackierten und verletzten.

Einem der Opfer wurde bei dem Angriff der rechte Unterarm gebrochen, teilte die Polizei mit. Über den Auslöser für die Handgreiflichkeiten und die Hintergründe der Auseinandersetzung waren vorerst keine Details bekannt.

Eines der Opfer landete auf dem Pflaster. Bild: privat

Unbekannte hatten die Schlägerei mit dem Handy gefilmt und ein Video online gestellt. Die Aufnahmen verbreiteten sich im Netz. Erst jetzt durften Bilder nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels veröffentlicht werden, um den mutmaßlichen Tätern auf die Spur zu kommen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wels Innere Stadt unter 059133/4192.

Bild: privat

Brutale Auseinandersetzung in der Innenstadt. Bild: privat

