Schirme für guten Zweck

Der Ladies Circle 13 in Wels verbindet soziales Engagement mit Kreativität. Unter dem Motto "Wir lassen Sie nicht im Regen stehen" ließen die Charity-Ladys besondere Regenschirme gestalten, die einem guten Zweck dienen. Wer solche Schirme erwirbt, die auf der Innenseite einen blauen Himmel bieten, unterstützt Menschen in Wels, die existenziell im Regen stehen und Hilfe benötigen. Der Spruch "Sometimes life just calls for an umbrella" ziert den Schirm außen und durch sein besonderes Design tropft er im Stehen ab. Egal, ob Groß oder Klein, dieser Schirm zaubert auch an Regentagen ein Lächeln ins Gesicht.

Bestellt werden kann er unter info@ladiescicle-wels.at bzw. unter 0664/4022245.