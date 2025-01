Welser Schelmenrat feiert mit Hollywood-Legenden

"Walla Walla" rufen sich in Wels die Faschingsnarren zu. Der Schelmenrat, der das Faschingstreiben in der Stadt auf die Spitze treibt, hat unter dem neuen Kanzler Ronny Schiefermayr seine Aktivitäten erweitert.

Nach der Erstürmung des Welser Rathauses am Faschingsbeginn, 11. November um 11.11 Uhr, plant die Narrentruppe mit dem Walla-Ball als nächste Veranstaltung ein neues Highlight. Unter dem Motto "Hollywood" wird am 15. Februar in die Stadthalle zu einem Kostümspektakel geladen.

"Jeder, der einfallsreich ist und sich als Filmstar oder generell als Hollywoodlegende präsentiert, kann an der Maskenprämierung teilnehmen", wünscht sich Schiefermayr einen regen Zulauf zu der von ihm ins Leben gerufenen Maskerade.

Musikalisch garniert wird der Walla-Ball vom Welser Gesangs- und Instrumentalduo frescamusica: Mario Wieser und Klaus Litzenbauer spielen Hits aus den Siebzigern und Achtzigern, Austropop und Italo-Klassiker.

Eintrittskarten gibt es um 10 Euro an der Abendkasse. Schiefermayr erwartet bei der Premiere des Ballneulings bis zu 400 Besucher. Faschingsgilden aus dem ganzen Bundesland haben ihr Kommen bereits angekündigt.

Umgekehrt nimmt der Welser Schelmenrat Einladungen auswärtiger Faschingsgilden gerne an. Die närrische Jahreszeit zieht sich heuer bis in den Frühling hinein. Faschingsdienstag ist am 4. März. Zum Vergleich: 2024 wurde der Faschingskehraus am 13. Februar begangen.

Der diesjährige Faschingskehraus setzt traditionell den Schlusspunkt des Narrentreibens. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing wurde für diesen Tag ein buntes Programm gestaltet. Geplant sind Kinder- und Schülerfaschingsumzüge. Der Stadtsenat wird sich wie jedes Jahr in mehr oder weniger originellen Verkleidungen unter die Besucher mischen.

2026 ruft Schiefermayr schon jetzt zum ultimativen Faschingsjahr aus. In den Minoriten soll wieder eine große Faschingsrevue stattfinden. "2027 wird es auch wieder einen Faschingsumzug geben, den wir vor zwei Jahren wiederbelebt haben."

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler