Scheck für Herzensprojekt

Seit vielen Jahren engagiert sich Sabrina Filzmoser, die im Vorjahr ihre erfolgreiche Judo-Karriere beendet hat, für Projekte in Nepal. Gemeinsam mit anderen Judokas betreut die gebürtige Thalheimerin den von ihr gegründeten Everest Judo Club in der Monjo School. 2020 folgte dann der nächste Schritt, ein neues Dojo (eine Übungshalle, in der Kampfkünste geübt werden) in der berühmten Sir Edmund Hillary School, einer weiterführenden Schule in Khumjung. Kinder können dort nach der Grundschule ihre Judo-Kenntnisse vertiefen.

Um diese Projekte zu finanzieren, läuft eine Online-Spendenkampagne, bei der bereits 11.000 Euro gesammelt wurden. Die Marktgemeinde Thalheim hat nun diesen Betrag um 5000 Euro aufgestockt. Bürgermeister Andreas Stockinger und Sportreferent Klaus Mitterhauser haben Sabrina Filzmoser kurz vor ihrer Abreise nach Nepal während einer ihrer Trainingsstunden im Budokan in Wels den Scheck überreicht. Damit sollen nicht nur die judobegeisterten Kinder unterstützt werden, sondern auch deren Familien, die wegen der Pandemie und der Einreiseverbote für Touristen oft kein Einkommen hatten.

Spendenaktion: www.gofundme.com