Schauspielernachwuchs gestaltet Stadtjubiläum mit

Nach zwei Jahren Pandemie lechze die Jugend nach Angeboten, sagt Dominik Samassa, Obmann des Vereins "Junges Theater Wels", das heuer mehrere Theaterprojekte sowie Workshops zu Sprech- und Atemtechnik, Bühnentechnik und Tanztheater im Programm hat. "Wir haben den Ansatz, dass wir dieses Jahr planen, als gäbe es keine Pandemie, auf aktuelle Entwicklungen können wir immer noch reagieren", sagt Samassa, der in Wien Theater- und Filmwissenschaft studiert. Die letzten zwei Jahre waren für den Verein "durchwachsen", mit Absagen, Verschiebungen und seltenen Auftrittsmöglichkeiten. Mitglieder des Jungen Theaters traten unter anderem im Stück "Beschränkt beziehungsfähig" im Herbst zur Eröffnung des Welser Stadttheaters auf, die bereits 2020 geplant gewesen war.

Das Junge Theater Wels wirkt auch beim Programm zum heurigen Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels" mit. Die künstlerische Leiterin des Jungen Theaters, Gabriele-Kirsten Lutz, setzt mit Helmut Schmidinger das Musiktheater "Plus Einhundert – Wels in 100 Jahren" um. Die Stadt hatte die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, bis Ende Jänner Ideen zu liefern, wie Wels in einhundert Jahren aussehen könnte. Aus den Einreichungen konzipieren die beiden mit Profis und Amateuren eine Theaterproduktion. Ein öffentliches Casting wird es im März geben. Die Uraufführung wird am 4. November im Stadttheater Greif über die Bühne gehen.

Nachdem die Pandemie im Herbst auch zu einer Absage der geplanten Aufführungen "Tanztheater – Loose Connection" geführt hat, gibt es im Juli eine Wiederaufnahme. Und im Herbst beginnt ein Projekt für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Welser Theaterpädagogin Ina Schuller startet dann mit dem Kindertheater "Courage".

Die Theatergruppe entstand vor 15 Jahren aus der evangelischen Jugendarbeit heraus, geprobt und gespielt wird daher auch im Welser Cordatushaus. Der Verein wurde vor fünf Jahren gegründet. Um Kinder und Jugendliche fürs Theater zu begeistern, finden auch regelmäßig Aufführungen für Schulen statt.