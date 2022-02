Schauspieler für Uraufführung zum Thema "800 Jahre Stadt Wels" gesucht

WELS. Die Stadt hält aktuell nach Schauspieltalenten Ausschau, die im Rahmen eines Musiktheaters auftreten. Die ungewöhnliche Suche basiert auf einem Projekt, das gerade im Entstehen ist. So soll bei den Feierlichkeiten zu "800 Jahre Stadt Wels" auch die Kunst eine Rolle spielen. Bis Ende Jänner sollten die Welser oder auch Menschen, die in Wels arbeiten, Ideen liefern, wie Wels in einhundert Jahren aussehen könnte. Daraus konzipieren Gabriele-Kirsten Lutz und Helmut Schmidinger mit Profis und Amateuren ein Musiktheater, das in die Zukunft schaut.

Die Uraufführung von "Plus Einhundert – Drei Zonen Zukunft" ist für den 4. November im Stadttheater geplant. Für die Produktion sucht die Stadt bei einem Casting interessierte Bürger ab zehn Jahren, die sich eine Schauspielrolle vorstellen können. In welchem Ausmaß geprobt wird, darüber geben die Produzenten beim morgigen Infoabend (19 bis 20.30 Uhr) im Cordatussaal Auskunft. Das Casting selbst geht am Sonntag, 6. März, von 11 bis 18 Uhr über die Bühne. Infoabend und Casting finden unter Einhaltung der aktuell geltenden Covid-19-Bestimmungen statt. Anmeldungen sind unter info@jungestheaterwels.at möglich.

Für Auskünfte steht die Dienststelle Veranstaltungsservice und Volkshochschule per E-Mail unter vas@wels.gv.at oder unter 07242/235-7030 zur Verfügung.