Schauspieler Cornelius Obonya unterstützt Hospizteam Eferding

EFERDING. Seit 20 Jahren begleiten die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des mobilen Hospizes Eferding Sterbende auf ihrem letzten Weg und unterstützen Angehörige in dieser schweren Zeit. Da Sterben und Tod für viele Tabuthemen sind, möchte das Rote Kreuz Eferding dazu ermutigen, Unterstützung von Hospizmitarbeitern in Anspruch zu nehmen. Für ein neues Imagevideo konnte der bekannte Schauspieler und Jedermann-Darsteller Cornelius Obonya gewonnen werden.

In dem Video ist ein wohlhabender Mann, gespielt von Obonya, zu sehen, der aufgrund seiner Karriere nicht mehr viel Kontakt zu seiner Mutter pflegte. Er wird mit der schockierenden Nachricht konfrontiert: „Die Mutter wird sterben.“ Er wird von Gefühlen und Ängsten übermannt, die er so bisher in dieser Intensität nicht kannte. Ein Nachbarmädchen macht ihm durch ihre kindliche Leichtigkeit bewusst, wie wichtig es ist, jetzt bei seiner Mutter zu sein. Unterstützt wird der Mann durch eine Hospizmitarbeiterin, die ihm in dieser schwierigen Situation mit Einfühlungsvermögen zur Seite steht.

Bei der Ideenfindung wurde das Rote Kreuz von Jan Gruber von VariousVisions professionell unterstützt. Nach Drehbucherarbeitung wurde nach einem Hauptdarsteller gesucht. „Die Freude war groß, als wir von Cornelius Obonya eine Zusage bekamen“, erzählt Andrea Katzlberger vom Roten Kreuz Eferding.

Das Video kann auf der Homepage des Roten Kreuzes Eferding angesehen werden. Dort stehen auch alle Informationen über das mobile Hospiz Eferding.

Am 1. Juni wird das 20-Jahre-Jubiläum mit dem Liederabend „Der Tod und die Mädchen“ im Bräuhaus gefeiert. Karten gibt es in der Bezirksstelle Eferding.