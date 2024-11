"Schauplatz" und "Oben" in Peuerbach sperren zu

Agnes Steger und Philipp Mühlböck wechseln ins „Visto“ in Andorf.

Peuerbach gehen Ende November zwei Lokale verloren: Die Betreiber Agnes Steger und Philipp Mühlböck schließen das "Schauplatz" und das "Oben" im Star Movie und übernehmen das "Visto" in Andorf, das vor allem als Frühstückslokal bekannt ist. "Wir suchen eine neue Herausforderung", sagt Steger im Gespräch mit den OÖN.

Die Besucherzahlen in der Nachtgastronomie, auf die die beiden Lokale ausgelegt sind, seien schon seit Längerem rückläufig. "Das ist nicht nur in Peuerbach der Fall, sondern auch in vielen anderen Städten", sagt Steger. Das "Visto" könne ganztägig betrieben werden, sagt die Gastronomin: "Wir planen das volle Angebot vom Frühstück bis zum Abendessen."

"Schauplatz" und "Oben" sperren am 24. November zum letzten Mal auf. Nun läuft die Suche nach Nachfolgern. "Auch vonseiten der Verpächter besteht Interesse, möglichst bald jemanden zu finden", sagt Philipp Mühlböck.

Déjà-vu zu 2022?

Nicht zum ersten Mal kommen Peuerbach wegen des "Visto" Lokalbetreiber abhanden: 2022 hatte Hannes Glas das "Rockys" und das "Prince" geschlossen, um sich auf das von ihm gegründete Lokal in Andorf zu konzentrieren. Heuer im Sommer gab er überraschend bekannt, dass er auch das "Visto" zusperrt.

Während das "Rockys" weiter leer steht, heißt das "Prince" mittlerweile "Gwölbl". "Dort zieht das Geschäft mittlerweile sehr gut an, am Wochenende haben die Betreiber vor kurzem die Öffnungszeiten ausgeweitet", sagt Bürgermeister Roland Schauer (Bürgerliste).

Zwar bekomme er immer wieder die Rückmeldung, dass die Nachtgastronomie in Peuerbach abnehme. "Aber das höre ich auch aus ähnlichen Standorten wie Grieskirchen und Schärding. Im Vergleich können wir immer noch ein sehr gutes Angebot stellen", sagt das Stadtoberhaupt. Er sei überzeugt, dass sich für die frei werdenden Geschäftsflächen schnell jemand finden werde: "Das Kino bringt ja allein schon jedes Jahr Tausende potenzielle Gäste. Ich habe keine Bedenken, dass sich rasch jemand für die Nachfolge finden wird", sagt Schauer.

Valentin Bayer

