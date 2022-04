Bei der Bürgermeisterstichwahl am 27. Februar gegen die SPÖ-Kandidatin Sabine Ameshofer ging Christian Steiner (VP) mit 56,4 Prozent als Sieger hervor. Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Jürgen Höckner hatte der Chef einer Werbeagentur in Grieskirchen bereits seit dem Herbst die Amtsgeschäfte in Scharten geführt. Auf der Agenda des neuen Bürgermeisters steht unter anderem die Entwicklung des Ortskerns in der Naturpark-Gemeinde.