Schaltafeln stürzten in Lambach auf Elektrikerin: 56-Jährige in Lebensgefahr

Der Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in das Klinikum Wels.

Der Notarzthubschrauber stand am Donnerstag gegen zehn Uhr auf einer Baustelle in Lambach im Einsatz: Eine 56-jährige Elektrikerin war von zwei je 450 Kilogramm schweren Schaltafeln getroffen worden. Die kroatische Staatsbürgerin zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Frau hatte auf der Baustelle gearbeitet, als ein 18-jähriger Kollege einen folgeschweren Fehler beging: Der junge Mann war mit dem Abbau der beiden großen, miteinander verbundenen Schaltafeln beschäftigt. Er entfernte er die Ankerstange zu früh und übersah, dass er die Schaltafeln noch nicht am Kranhaken fixiert hatte. Die Konstruktion stürzte auf die davor arbeitende Kroatin. Im Klinikum Wels kämpften die Ärzte am Nachmittag um das Überleben der 56-Jährigen.

