Schalli, Schalli feierte mit 6000 Besuchern

"Schalli, Schalli" hallte es durch den Tourismusort. Nach rund 50 Jahren Pause rollte am Samstag wieder ein Faschingszug durch Bad Schallerbach. Dabei wurden die Erwartungen der Organisatoren bei weitem übertroffen. Sprach man vor der Veranstaltung von bis zu 4000 Gästen, mit denen man rechnen würde, waren es schließlich an die 6000 Besucher, die für jeden Spaß zu haben waren. Zahlreiche Faschingsbegeisterte sicherten sich bereits rund eineinhalb Stunden vor dem Start um 14 Uhr die vordersten Plätze entlang der Route. Von dort hatten sie den besten Blick auf 23 originelle Faschingswägen und kreative Fußgruppen.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Fasching in Bad Schallerbach wieder aufleben und es beben zu lassen. Das haben wir geschafft", freut sich Hannes Hofmüller, Obmann des Vereins und Veranstalters "WIR.BadSchallerbach". Wesentlich zum Erfolg beigetragen haben die Mitglieder der Bad Schallerbacher Vereine. Insgesamt waren rund 150 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Bürgermeister Markus Brandlmayr betonte, alle hätten an einem Strang gezogen. "Nur so konnte dieses Großevent umgesetzt werden."

Eine Jury kürte die schönsten Umzugswägen. So sicherte sich das Samhaber Truckcenter mit den Minions den 1. Platz, gefolgt von Bob der Baumeister der Landjugend Gaspoltshofen auf Platz 2 und dem gemeinsam gestalteten Wagen der Pfarrcaritas Krabbelstube und des Kindergartens Bad Schallerbach auf Platz 3. Zudem wurde das Faschingsduo "Die witzigen Weintrauben" sowie die Vierergruppe "Cool Runnings" Jamaica ausgezeichnet.

Künftig findet der Faschingsumzug alle drei Jahre statt, abwechselnd mit Gallspach und Grieskirchen.

