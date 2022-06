Julia Forster ist mit Schafen groß geworden. Die Nebenerwerbslandwirtin und BOKU-Absolventin hält auf ihrem Biobauernhof Wollmädls in Natternbach nun selbst rund 40 Milchschafe und die seltenen Krainer Steinschafe. Die Obfrau der Schafhaltervereinigung Inn- und Hausruckviertel organisiert gemeinsam mit den Juraschaf-Züchtern Romana und Oliver Wagner am Pfingstmontag das Schaf- und Ziegenfest rund um das Schloss Weidenholz in Waizenkirchen.