Satire trifft Kulinarik

So ganz kann er es nicht lassen. Franz Prieler steht wieder mal auf der Bühne und liest aus seinem satirischen Heimatroman "Oh, du mein Himbeerzuckerl".

Am Samstag um 18 Uhr gastiert der in Neukirchen bei Lambach lebende Humorist im Programmkino Wels. Prieler, ein bekennender Genussspecht und Weinliebhaber, garniert seinen Auftritt in Wels mit einer kulinarischen Note. Bei seiner Lesung gibt es Erdäpfelkas und Blunzengröstl – alles selbst gemacht. Anschließend wird passend zum Abend der Film "Der Blunzenkönig" mit Karl Merkatz gezeigt. Nähere Infos unter www.programmkinowels.at

