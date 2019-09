Sanierung nach Deckeneinsturz in Volksschule dauert noch bis November

Nach dem Deckeneinsturz in einer Klasse der Volksschule Stroheim Mitte Jänner, der zum Glück an einem Wochenende passiert war, war der Schaden größer als zunächst angenommen. Die Sanierungsarbeiten dauern immer noch an und die Mädchen und Buben werden bis auf eine Klasse in den Ausweichquartieren im Kindergarten und im Gemeindeamt unterrichtet.

Höhere Kosten

Die anfänglichen Kostenschätzungen für die Instandsetzung des Schulgebäudes reichten bei Weitem nicht aus, die Kosten liegen nun bei rund 780.000 Euro und damit um rund 200.000 Euro höher als zunächst kalkuliert. "Deshalb mussten wir auch beim Land die Mehrkosten genehmigen lassen, wodurch sich die Sanierung verzögert hat", sagt Bürgermeister Rudolf Gammer (VP). Der gesamte Schulbetrieb soll – geht es nach Plan – wieder im November aufgenommen werden. Derzeit werden noch Arbeiten im Erd- und Obergeschoß durchgeführt. Im Untergeschoß sind eine Klasse und die Nachmittagsbetreuung untergebracht.

Verschiebung von Projekten

Die finanzschwache Gemeinde muss ein Viertel der Kosten für die Schulsanierung tragen. "Das ist ein großer Brocken, der unsere Reserven und Rücklagen auffrisst", sagt Bürgermeister Gammer. Anstehende Projekte müssen verschoben werden, als Beispiel nennt Gammer den Grundankauf für das Feuerwehrhaus. Das Schulgebäude wurde 1983/84 errichtet und in mehreren Etappen seit 2013 innen und außen saniert. Nach dem Deckeneinsturz wurde die Volksschule sofort gesperrt. (krai)