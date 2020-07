Sanierung des Stadttheaters Greif kostet vier Millionen

Vor wenigen Tagen wurde der Schriftzug "Stadttheater Greif" an der bereits fertigen Fassade des neuen Amtsgebäudes in der Rainerstraße aufgebracht, in dem der altehrwürdige Theatersaal integriert ist. Drinnen ist noch große Baustelle. Gestern fand eine erste Begehung mit Medienvertretern statt. Die nächsten Monate wartet hier noch viel Arbeit auf die Handwerker, bevor sich am 6. November der Vorhang hebt.

Investiert wird in eine bessere Raumakustik, Ton- und Lichttechnik. Außerdem wird eine neue Orchestermuschel bei Konzerten das Klangerlebnis auf eine neue Ebene heben. Die Besucher dürfen sich auch auf bequemere Stühle freuen. Der Schnürboden wird saniert, die bestehende Drehbühne gewartet. "Wir haben uns entschlossen, mehr Mittel in die Sanierung des Stadttheaters zu investieren als zunächst geplant. Insgesamt knapp vier Millionen Euro", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Kulturreferent Johann Reindl-Schwaighofer (SP) betont, dass mit dem Ankauf und der Modernisierung des Stadttheaters eines der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte im Kulturbereich gelungen sei.

Insgesamt finden im Theatersaal knapp 600 Besucher Platz. Das Foyer wird sowohl für den Theaterbetrieb als auch für das Bürgerservice im neuen Amtshaus genützt.

Wer sich künftig um das leibliche Wohl der Konzert- und Theaterbesucher kümmern wird, steht noch nicht fest. Die Ausschreibung läuft.

Unter Dach und Fach sind bereits das Eröffnungsprogramm und der Spielplan für die Saison 2020/21 – vorausgesetzt, die Corona-Pandemie macht den Plänen keinen Strich durch die Rechnung

Eröffnung mit Welser-Möst

Der Festakt zur Eröffnung findet am 6. November um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt statt. Dirigent Franz Welser-Möst hat zugesagt, die Festrede in seiner Heimatstadt zu halten. Den musikalischen Teil werden Orchester und Solisten der Landesmusikschule gestalten. Ein kreativer Schulterschluss der Welser Kulturszene wird die Eröffnungsproduktion "Beschränkt beziehungsfähig" sein: Am 13. und 14. November bringen Schulen, Vereine und viele Kulturschaffende ein buntes Spektakel auf die Bühne. Das Stück lehnt sich an Peter Handkes "Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten" an.

Änderungen und Neuerungen gibt es bei den Abonnements. "So gibt es Spartenabos für Theater, Musiktheater und Crossover", so Johann Wadauer, Leiter der Dienststelle Veranstaltungsservice. Ebenfalls neu sind die Goldkarte (Abo für alle 35 Veranstaltungen) sowie die Silberkarte, die übertragbar sind. Für Familien und Jugendliche gibt es günstige Angebote. Jugendliche zahlen etwa für das Theaterabo nur etwas mehr als vier Euro pro Vorstellung.

Freunde der Welser Abonnementkonzerte unter Intendant Helmut Schmidinger dürfen sich mit dem Schwerpunkt "Kontrapunkte" auf ein vielschichtiges Programm freuen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at