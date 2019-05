"Sani" aus Leidenschaft

"Mein Lehrer hat damals mit seinen Rotkreuz-Kollegen im Mühlviertel flüchtende Menschen aus Osteuropa versorgt", erzählt der Frahamer.

Damals meldete er sich in Linz beim Roten Kreuz und war dann jahrelang für "Essen auf Rädern" im Einsatz. Mit der Übersiedlung nach Fraham 1998 kam auch der Wechsel zum Roten Kreuz Eferding. Der ausgebildete Rettungssanitäter, der seit dem Vorjahr Vater ist, kümmert sich als Freiwilligenkoordinator um das ehrenamtliche Team. Beruflich ist der 43-Jährige weiterhin in Linz aktiv – in der Verkehrsleitzentrale der Linz AG: "Ich schaue, dass Bus und Straßenbahnen fahrplanmäßig unterwegs sind."

Nicht an einen Zeitplan hat sich heuer am 4. April der kleine Raphael aus Aschach gehalten: Seine Eltern waren mitten in der Nacht auf dem Weg zur Entbindung in ein Linzer Spital, als sie in Hartkirchen anhielten. "Das geht sich bis Linz nicht mehr aus, sagte die Frau. Wir sind dann nach Hartkirchen gebraust: Auf dem Parkplatz vor dem Rotkreuz-Gebäude ist dann der Bub zur Welt gekommen", erzählt Weißenböck. Das war bereits das zweite Mal, dass er bei einer Geburt im Rettungsauto seinen Mann stellte. "Das sind für mich sicher die bewegendsten Momente bei meinem Einsatz für das Rote Kreuz", sagt Weißenböck, der Menschen motivieren will, sich bei der Hilfsorganisation zu engagieren. Wie heißt doch der Werbeslogan des Roten Kreuzes so schön: "Wir haben die passende Jacke für dich."

