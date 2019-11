Samstag besuchen die Goldknappen aus Rauris die Welser Weihnachtswelt

Knapp vier Wochen trennen uns noch vom Heiligen Abend: Wer schon jetzt eine ordentliche Portion Weihnachtsstimmung einfangen will, kommt an der Welser Weihnachtswelt nicht vorbei. Die ganze Innenstadt ist vorweihnachtlich verzaubert.

Von Jahr zu Jahr lassen sich immer mehr Menschen von diesen Attraktionen begeistern. Längst strömen auch Besucher aus anderen Bundesländern und dem benachbarten Ausland in das Welser Stadtzentrum. Heuer haben die privaten Gastgeber der Christkindl GesmbH den Adventmarkt im Pollheimerpark enorm aufgewertet: Statt auf der Rodelbahn können sich Kinder nun beim Eislaufen vergnügen – kostenlos wohlgemerkt. Zusätzlich gibt es ein Angebot für gesellige Damen und Herren: Ihnen stehen drei 25 Meter lange Eisstockbahnen zur Verfügung. Die Eisfläche kann gemietet werden – täglich zwischen 11 und 20 Uhr. Reservierungen: www.wels.at.

Unterhaltsam soll es sein

"Wir wollen im Zeitalter der Digitalisierung die Leute wieder zusammenbringen. Dass sie sich in gemütlicher Runde treffen, miteinander plaudern: Das Eisstockschießen soll lustig, der Ehrgeiz dabei nicht übertrieben werden", sagt Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair.

Am Wochenende gibt es weitere Anreize für einen Abstecher in die Weihnachtswelt: Samstag besuchen die Goldknappen aus dem Rauriser Tal in Begleitung ihrer Bergziegen die Innenstadt: Sie sind um 16 Uhr auf dem Stadtplatz, um 18.30 Uhr im Gösser-Biergarten-Advent. Dort bieten die Aussteller wieder ein reichhaltiges Angebot: geschnitzte Vogelhäuser, gehäkelte Tiere oder Kreuzstich-Arbeiten, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Ähnlich vielfältig sind die Produkte in den 27 Berghütten auf dem Stadtplatz: Da wird schmackhafter Käse offeriert. Bratwürstel, feine Nüsse oder selbst gemachte Pizzen werden angeboten – und gute Ideen für Weihnachtspräsente: ob Holzspielzeug, Korbwaren, Dekorationsgegenstände, kuschelige Schafwollprodukte oder selbst gestrickte Hauben. Ein Besuch in der Welser Weihnachtswelt zahlt sich auf jeden Fall aus.