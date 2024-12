Saisonbeginn für die Christbaum-Bauern

Martin Sumereder (re.) verkauft in Kallham mondgeschlägerte Christbäume. (prviat)

Die ersten Kunden haben sich schon einen Christbaum gesichert. "Sobald wir mit dem Aufbau beginnen, kommen die ersten Neugierigen", sagt Martin Sumereder. Er ist hauptberuflicher Christbaum-Bauer, seine Familie verkauft seit Jahrzehnten Nordmanntannen in Kallham. Heute beginnt Sumereder offiziell mit dem Christbaumverkauf. "Wir arbeiten ein ganzes Jahr darauf hin. Die kommenden Wochen werden anstrengend, aber auch schön", sagt der Landwirt.

Auf 20 Hektar baut er Nordmanntannen an. "Die kleinsten, die wir verkaufen, sind drei oder vier Jahre alt. Die durchschnittlichen Verkaufsbäume sind 2,50 Meter hoch und um die 15 Jahre alt", sagt Sumereder.

Seit Mitte November laufen die Vorbereitungen für den heurigen Verkauf. "Bei uns auf dem Hof verkaufen wir 2000 bis 3000 Bäume in einer Saison. Außerdem liefern wir auch an Händler", erzählt er.

Sumereders Bäume sind mondgeschlägert – sie wurden also bei zunehmendem Mond gefällt. "Dadurch haben sie besonders viel Saft – wobei das keine Wissenschaft ist", sagt er.

Gutes Christbaum-Jahr

Es sei heuer aber ohnehin ein gutes Jahr für die Christbäume gewesen. "Auch bei uns ist es eine Herausforderung, wenn es über längere Zeit zu trocken bleibt. Aber heuer hat es im Frühjahr ausreichend geregnet, das ist wichtig", sagt der Landwirt. Die Kosten würden heuer nur leicht steigen.

Langjährige Trends könne er bei den Kundenwünschen nicht erkennen, sagt Sumereder: "Aber es ist schon so, dass manchmal in einem Jahr ganz viele große Bäume gefragt sind. Wenn man dann im nächsten Jahr besonders viele große vorbereitet, gehen sie oft nicht so gut – woran das liegt, kann ich auch nicht sagen", sagt Sumereder und lacht.

