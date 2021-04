Säckeweise altes Brot am Donaustrand abgeladen

Mit Tierliebe hat diese Brotschwemme absolut nichts mehr zu tun, sie schadet den Wasservögeln und zieht Ratten an. Zum Teil waren die Lebensmittel bereits verschimmelt.

"Wir haben Anzeige gegen Unbekannt wegen illegaler Müllentsorgung bei der Bezirkshauptmannschaft erstattet", sagt Amtsleiterin Karin Rathmayr. So akut wie derzeit sei das Problem noch nie gewesen, auch wenn immer wieder Leute Biomüll in der Donau entsorgen.

Fälle von falsch verstandener Tierliebe gibt es immer wieder. Beobachtet wurde etwa ein Paar aus dem Raum Wels, das immer wieder große Mengen am Donaustrand an Schwäne und Entern verfütterte.

Ornithologe Hans Uhl von Birdlife stellt klar, dass es weder in der kalten noch in der warmen Jahreszeit notwendig sei, Wasservögel zu füttern. Auf dem Speiseplan der Wasservögel hätten Nahrungsreste des Menschen nichts verloren. "An den Plätzen, wo gefüttert wird, kann es durch die großen Ansammlungen der Vögel vermehrt zu Krankheitsübertragungen kommen", betont Uhl. Außerdem habe das übermäßige Füttern auch Auswirkungen auf die Qualität der Gewässer. Wenn schon gefüttert werde, dann beispielsweise mit Maiskörnern, Sonnenblumenkernen oder Haferflocken. Generell trete man bei Birdlife aber für ein Fütterungsverbot ein.

Die beiden Buchten, wo das viele alte Brot entsorgt wurde, sind seit vielen Jahren ein beliebter Platz für Familien, um dort Wasservögel aus nächster Nähe zu beobachten. Die Obfrau des Umweltausschusses Judith Wassermair möchte ein generelles Wasservögel-Fütterungsverbot vermeiden. "Das Füttern mit artgerechtem Futter in geringen Mengen wäre nicht das Problem, sehr wohl aber, wenn säckeweise Brot und Biomüll ans Ufer geschüttet werden. Es wäre traurig, wenn der Mangel an Hausverstand von einigen wenigen zu einem Vogelfütterungsverbot führen würde." (krai)