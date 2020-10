Rundgang durch Museen

In den Herbstferien bieten beide Welser Stadtmuseen interessante Rätselrundgänge an. In den Minoriten führt ein kleines Römer-Pärchen durch die archäologische Sammlung. In der Burg streifen die Gäste unter der Aufsicht von Kaiser Maximilian I. durch das Museum und lösen Rätsel zur Ausstellung vom Mittelalter bis zum Jahr 2000. Zum Abschluss warten in beiden Museen Überraschungen zum Mitnehmen. Geöffnet ist in beiden Häusern von Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Am Samstag öffnen die Museen von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag und Montag ist geschlossen.

