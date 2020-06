Rundgänge in der Tourismusregion

Den Anfang macht eine Führung durch das römische Ovilava. Ebenso noch im Juni steht eine Wanderung ab Schloss Bernau in Fischlham mit dem Titel "Vom Wasserschloss zum Entenstein" auf dem Programm. Die erste Stadtführung findet am 10. Juli unter dem Motto "Wels zur Zeit Kaiser Maximilians" statt. Auch die Nachtwächter treten wieder in Erscheinung und lassen die Teilnehmer an den Mythen und der Geschichte von Wels teilhaben. Der erste Rundgang startet am 3. Juli um 20 Uhr. Das Panorama und die schöne Landschaft rund um Sattledt können mit dem geprüften Wanderführer Peter Übleis erkundet werden. Mit der Wettermacherin ist ein Spaziergang durch das sagenhafte Kremsmünster möglich. Infos unter www.wels.at

