Runderneuerung für Bad Schallerbacher Winterdorf

Zahlreiche Neuerungen warten heuer auf die Besucherinnen und Besucher des Bad Schallerbacher Winterdorfs, das morgen, Freitag, um 18 Uhr mit dem Punschanstich eröffnet wird. Veranstalter ist der Verein "WIR BadSchallerbach".

Die Tourismusgemeinde hat in ein neues, stimmungsvolles Beleuchtungskonzept investiert, unter anderem mit funkelnden Christbaumkugeln auf den Bäumen. Bei einem Selfie-Spot können die Gäste in glitzernde Flügel schlüpfen und ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. Neu ist auch der Stellplan der renovierten und geschmückten Hütten im Winterdorf am Rathausplatz, außerdem gibt es bis Silvester zahlreiche Programmpunkte – etwa am 7. Dezember, wenn nach dem Besuch des Nikolaus die Perchten und Hexen der Taurus-Pass aus Altmünster ihr Unwesen im Kurort treiben.

Bei den Blaulichttagen am 6., 13. und 20. Dezember geben die Einsatzorganisationen Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr einen Einblick in ihre Arbeit und bieten spannende Mitmachstationen an.

Jeden Donnerstag stehen die "Youngstars" der Landesmusikschule Bad Schallerbach auf der Bühne und beweisen ihr musikalisches Talent. Für festliche Klänge in der Vorweihnachtszeit sorgen auch die verschiedenen Musikerensembles der Marktkapelle Bad Schallerbach. Den Auftakt zur Eröffnung macht die Gruppe Saitencuvee.

Neben dem rund 200 Quadratmeter großen Kunsteislaufplatz gibt es für die jungen Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Kasperltheater, Zaubervorführungen, Zirkuseinlagen und Ponyreiten. Am 15. Dezember steht eine Vorführung mit einem Lipizzaner-Pferd auf dem Programm, am 1. Dezember gibt eine Hundetherapeutin Einblick in ihre Arbeit.

Das Winterdorf im Tourismusort wurde bereits im Jahr 2013 eingeführt.

Geöffnet ist das Winterdorf am Rathausplatz von 15. November bis 31. Dezember, immer donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr und am Samstag und Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

