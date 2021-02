Rückkehr der Frequenz im Welser Handel

Die Frequenzanlage in der Innenstadt verzeichnete heuer erstmals "grüne Zahlen". Am Montag erreichte die Messung mit mehr als 15.000 Frequenzimpulsen den Höchstwert. Auch die Schnäppchentage am Wochenende wurden gut angenommen. Die Wels Card generierte an beiden Tagen über 25.000 Euro Umsatz. In Summe kauften heuer bereits Kunden im Wert von 270.000 Euro mit der Welser Wertkarte ein.

Von der aktuell kalten Witterung profitiert vor allem die Modebranche. Der Abverkauft der Winterware mit historisch niedrigen Preisen in vielen Geschäften beglückte die Schnäppchenjäger und schuf bei den Händlern den notwendigen Platz für die Frühjahrsware.

Jetzt sei die entscheidende Phase für die Händler, Umsatz zu erzielen und damit die Liquidität zu schaffen, um einen Weiterbestand gewährleisten zu können, heißt es in einer Aussendung des Welser Stadtmarketings.

Denn viele Händler finanzieren sich derzeit durch eigene private Liquiditätszuschüsse. Daher sei es an der Zeit, nachhaltig und regional in Wels einzukaufen und den lokalen Handel zu unterstützen, betont man bei Wels Marketing. Die Gefahr, sich anzustecken, bestehe nicht. Von langen Warteschlangen und überfüllten Geschäften sei man weit entfernt.