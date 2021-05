Round Table holt Grigory Sokolov

Am 3. August wird Grigory Sokolov im Schloss Kammer am Attersee ein Gastspiel geben. Sokolov gilt als einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart. Der aus Sankt Petersburg stammende Künstler wird in diesem Jahr auch bei den Salzburger Festspielen auftreten. Konzertkarten sind unter 0664 /99 26 56 45 erhältlich.