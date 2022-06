Über massive Auswirkungen durch die Coronakrise berichtet die Rotkreuz-Führung in Wels. Die Zahl der Ehrenamtlichen sei massiv gesunken. „Wir haben in dieser Zeit rund 45 Prozent unserer Freiwilligen verloren. Die Zahl der Einsätze ist aber gleich geblieben“, schildert Bezirksstellenleiter Bernhard Ploier. Sollte sich daran nicht rasch etwas ändern, sei die Einsatzfähigkeit in vollem Umfang nicht mehr gewährleistet.