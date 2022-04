Roter Aufmarsch in Buchkirchen und Aschach

Die SPÖ Wels und Wels-Land hält ihre Kundgebung am 1. Mai in Buchkirchen ab. Am Rednerpult stehen Bürgermeister Nikon Baumgartner, NAbg. Petra Wimmer, Landesrätin Birgit Gerstorfer und LAbg. Heidi Strauss aus Marchtrenk. Die Maikundgebung beginnt ab 10 Uhr beim Veranstaltungszentrum.

Landtagsabgeordneter Thomas Antlinger lädt zur Bezirksmaifeier in Aschach. Start ist um 9 Uhr beim Treppelweg (Abelstraße). Um 9.30 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung. Um 10 Uhr startet die Kundgebung am Parkplatz vor der Bäckerei Einfalt, bei Schlechtwetter findet das Programm im AVZ Aschach statt.