Rotary Club Haag unterstützt Frauen in Not

Das Benefiz-Adventkonzert mit dem Duo "Andyman" mit dem Titel "Wogln durch’n Schnee" findet am Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Pfarrsaal Haag statt. Die hochwertigen Weihnachtskarten wurden auch heuer wieder in Handarbeit mit einer 130 Jahre alten mechanischen Druckerpresse in der Werkstatt von Oskar Pointecker hergestellt. Die Karten können unter www.rotary-hilft.at einfach online bestellt werden.

