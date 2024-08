Rollstuhlfahrerin (57) in Wels von Lkw angefahren und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 57-jährige Rollstuhlfahrerin am Montagnachmittag bei einem Unfall im Welser Stadtteil Pernau zugezogen: Die Frau war gegen 16 Uhr an der Kreuzung der Bosch- mit der Kaplanstraße von einem Lastwagen erfasst worden. Der 51-jähriger Lkw-Chauffeur aus dem Bezirk Gmunden dürfte die Welserin beim Rechtsabbiegen übersehen haben. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen, informierte die Polizei am Montagabend. Die 57-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Klinikum Wels gebracht werden musste.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an der Kreuzung der Bosch- mit der Kaplanstraße

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.