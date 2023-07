Römervilla in Thalheimer "Bestlage" entdeckt

Eine Villa in Hanglage in Thalheim mit Blick auf Wels: Was heute auf dem Immobilienmarkt heiß begehrt ist, war auch schon vor fast zwei Jahrtausenden attraktiv. In einer Kooperation der Uni Salzburg, der Landeskultur GmbH und des Vereins "Römerweg Ovilava" legen Archäologiestudierende einen mindestens 800 Quadratmeter großen Gebäudekomplex aus dem ersten bis dritten Jahrhundert frei.