Der Welser Musealverein unter Obmann Walter Aspernig hat in seinem 39. Jahrbuch einen Schwerpunkt dem Schloss Polheim gewidmet, dessen Ausdehnung in etwa drei Mal so groß wie heute war. Die Wiener Kunsthistorikerin Margarete Vyoral-Tschapa rekonstruierte und beschrieb auf 90 reich bebilderten Seiten, die aus dem 13. Jahrhundert stammende Stadtburg der Polheimer. "Diese zählten zu den bekanntesten Adelsgeschlechtern im Land", so Aspernig.