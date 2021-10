"Rockröhre" überzeugte Jurorin Sarah Connor

Das Handy von Oliver Zinhobl ging den ganzen gestrigen Tag mit Glückwunschnachrichten über. Der 27-jährige Sänger und Gitarrist aus Bachmanning legte bei der Fernsehshow "The Voice of Germany" (Pro7) Donnerstagabend vor einem Millionenpublikum einen überzeugenden Auftritt hin. Mit seiner Interpretation der Nummer "This is the Life" von Amy Macdonald überzeugte er bei den "Blind Auditions" Jurorin und Sängerin Sarah Connor sowie den Popsänger Johannes Oerding, die sich mit ihren roten Stühlen umdrehten und um die Gunst des Oberösterreichers buhlten.

"Das ist zwar nicht meine Musik, aber mit deiner Stimme bist du echt zu mir durchgedrungen", sagte Connor nach dem Auftritt. "Du bist eine richtige Rockröhre, ich fand es cool", so Connor, für deren Coaching-Team sich Zinhobl schlussendlich entschied.

"Es war eine relativ schwere Entscheidung für mich, wen ich wählen soll, schlussendlich war es ein Bauchgefühl", sagte Zinhobl im Gespräch mit den OÖN. Für den verheirateten Vater von drei Söhnen, die auch in einem Homestory-Beitrag zu sehen waren, geht es nun in die Battles. Hier müssen sich die Gesangstalente aus dem gleichen Team miteinander messen. Dafür darf Zinhobl demnächst wieder nach Berlin reisen, wo er von Sarah Connor gefördert, gefordert und auf die Battles vorbereitet wird. Voraussichtlich Mitte November wird dann Zinhobl wieder im TV zu sehen sein. (krai)