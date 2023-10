Rochade bei den Welser Grünen: Miriam Faber übernimmt den Vorsitz

Viele Welser haben Wurzeln im Ausland, diese Vielfalt spiegelt sich allerdings im Gemeinderat nicht. Bei den Grünen rückt jetzt mit Hülya Yilmaz, eine Welserin mit türkisch-kurdischen Wurzeln in den Gemeinderat nach. Die 53-Jährige wird am Montag angelobt und übernimmt das Mandat von Walter Teubl (68), der sich nach 20 Jahren aus der Kommunalpolitik verabschiedet hat. "Bei uns stehen Menschen mit Migrationshintergrund nicht an unwählbarer 60.