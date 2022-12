"Roas" zur lebendigen Krippe

Diese geht nun von Weihnachten bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar in die zweite Runde. In der Stadtpfarrkirche Eferding und in ausgewählten Geschäften werden Krippen präsentiert. In der Klosterkirche in Pupping ist eine lebendige Krippe mit Tieren zu sehen, etwa am Heiligen Abend von 15 bis 18 Uhr sowie am Christtag und Stefanitag von 8.45 bis 11.30 Uhr. Geführte Touren bei der Eferdinger und Puppinger Kripperlroas stehen am 15. Jänner mit dem "Raunachtsmandl" und am 29. Jänner mit dem "wüden Jaga" jeweils um 14 Uhr auf dem Programm. Anmeldung bei Hubert Krexhammer unter Tel. 0676-7718 185.

